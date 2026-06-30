30/06/2026 08:56

【特朗普當政】美國最高法院維護聯儲局獨立性，裁定特朗普無權解僱庫克

《經濟通通訊社30日專訊》美國最高法院周一（29日）以5:4的投票結果，裁定總統特朗普無權解僱聯儲局理事庫克，重申聯儲局依法享有獨立性，理事僅能因正當理由被免職。



特朗普試圖以涉嫌按揭貸款欺詐為由，將庫克解僱。最高法院認為，特朗普未給予她陳述意見的機會。不過，法院並未透露如果相關欺詐指控屬實，是否足以構成將其免職理由。



庫克在聲明中表示，這次裁決再次確認一項支持美國數十年穩健經濟治理的原則，即聯儲局必須依據證據和獨立判斷制定政策，不受政治干預。



特朗普在社交平台發文指，將立即行動，確保存在不當行為的人不會繼續決定關乎美國利益的重要事務。(rc)