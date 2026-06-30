30/06/2026 10:42

【特朗普當政】美國聯邦最高法院駁回特朗普對卡羅爾性侵裁決的上訴請求

《經濟通通訊社30日專訊》美國聯邦最高法院周一（29日）維持陪審團裁定，即美國總統特朗普對作家卡羅爾（E. Jean Carroll）實施性虐待並構成誹謗，這意味著卡羅爾有望從特朗普獲得500萬美元賠償。



據悉，大法官未作評論，也未記錄異議，直接拒絕受理特朗普的上訴。特朗普先前辯稱，不應允許陪審團聽取關於另外兩宗涉嫌性侵事件的證詞，也不應播放電視節目的錄音，他在錄音中曾說污言穢語。



這項裁決是卡羅爾針對特朗普勝訴的兩宗案件之一。特朗普已表示，將就另一宗誹謗案中判給卡羅爾的8330萬美元賠償金尋求最高法院的複審。



報道稱，在導致500萬美元賠償裁決的訴訟中，卡羅爾指控特朗普於1996年在波道夫．古德曼百貨公司的試衣間內將她按在牆上，並用手指侵犯她。卡羅爾還指控特朗普誹謗她，因為他在2022年在社交平台上發文，聲稱她的指控是「徹頭徹尾的騙局」、「惡作劇」和「詐騙」。(rc)