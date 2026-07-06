06/07/2026 17:38

《外圍焦點》歐元區公布PPI，美國公布PMI

《經濟通通訊社6日專訊》美國上周五（3日）獨立日國慶假期，美股休市一天。港股方面，恒生指數收市報23616，升266點或1.1%，成交3147億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:00pm，歐洲央行執委施納貝爾主持ESCB閉幕會議的政策小組討論，美聯儲理事沃勒、瑞典央行副總裁塞姆出席；4日凌晨2:30am，歐洲央行首席經濟學家連恩發表演講。4日凌晨12:00am，歐洲央行總裁拉加德出席“Financi'Elles”15周年紀念活動對話。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布5月生產者物價指數，月率升幅料由0.6%收窄至0.2%，年率升幅料由4.9%擴大至5.8%；5月零售銷售月率料由下滑0.4%改善至升0.3%，年率升幅料由1%擴大至1.6%。今晚9:45pm，美國公布6月綜合採購經理人指數，料由51.5升至52.2；6月服務業採購經理人指數料由50.7升至51.3。明日，中國公布6月外匯儲備，料由34422.4億美元降至34320億美元。(wa)