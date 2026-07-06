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06/07/2026 17:05
歐元兌美元報1.1420，德國5月工廠訂單按月轉升1.9%高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.097
|100.857
|0.240
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.23/27
|162.22/26
|161.35/39
|歐元/美元
|1.1418/22
|1.1421/25
|1.1434/38
|英鎊/美元
|1.3336/40
|1.3343/47
|1.3349/53
|美元/瑞郎
|0.8052/56
|0.8047/51
|0.8030/34
|美元/加元
|1.4226/30
|1.4220/24
|1.4197/01
|澳元/美元
|0.6931/35
|0.6934/38
|0.6936/94
|紐元/美元
|0.5681/85
|0.5686/90
|0.5709/13
|美元/人民幣
|6.7917/21
|6.7907/11
|6.7840/44
|美元/港元
|7.8423/27
|7.8418/22
|7.8427/31
*上述報價只供參考用