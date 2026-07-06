23,616.32
+266.29
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06/07/2026 18:05
美匯指數報101.104，關注美國6月ISM非製造業PMI數據
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.104
|100.857
|0.247
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:25報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.31/35
|162.23/27
|161.35/39
|歐元/美元
|1.1411/15
|1.1418/22
|1.1434/38
|英鎊/美元
|1.3333/37
|1.3336/40
|1.3349/53
|美元/瑞郎
|0.8058/62
|0.8052/56
|0.8030/34
|美元/加元
|1.4227/31
|1.4226/30
|1.4197/01
|澳元/美元
|0.6929/33
|0.6931/35
|0.6936/94
|紐元/美元
|0.5679/83
|0.5681/85
|0.5709/13
|美元/人民幣
|6.7918/22
|6.7917/21
|6.7840/44
|美元/港元
|7.8428/32
|7.8423/27
|7.8427/31
*上述報價只供參考用