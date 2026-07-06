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06/07/2026 09:02
歐元兌美元報1.1439，歐央行管委穆蘭指油價下跌正緩解歐元區通脹壓力
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.881
|100.857
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|161.50/54
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|歐元/美元
|1.1437/41
|1.1435/39
|1.1434/38
|英鎊/美元
|1.3351/55
|1.3351/55
|1.3349/53
|美元/瑞郎
|0.8034/38
|0.8036/40
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|美元/加元
|1.4204/08
|1.4202/06
|1.4197/01
|澳元/美元
|0.6933/37
|0.6935/39
|0.6936/94
|紐元/美元
|0.5699/03
|0.5700/04
|0.5709/13
|美元/人民幣
|6.7862/66
|6.7860/64
|6.7840/44
|美元/港元
|7.8432/36
|7.8429/33
|7.8427/31
上述報價只供參考用