06/07/2026 08:09

《國金頭條》中東局勢維持和緩，市場聚焦SK海力士本周赴美上市

《經濟通通訊社6日專訊》伊朗在周末開始為已故精神領袖哈梅內伊舉行葬禮，儀式將持續一周，料2000萬民眾參與。與此同時，美國慶祝建國250周年，上周五（3日）休市一天。



本周，市場將聚焦韓國記憶晶片巨頭SK海力士，周五（10日）登陸納斯達克，通過美國上市募資290億美元，有望成為有史以來規模最大的外國公司赴美上市案。



聯儲局將公布6月議息會議紀錄。美股上星期只有4日市，3大指數全線上升，道指累計升近2%，連升4周。納斯達克指數升2.1%，標普500指數升近1.8%。



伴隨著美伊衝突和緩，OPEC+同意8月再次小幅提高石油產量配額。花旗預計隨著霍爾木茲海峽航運回升，布蘭特原油到年底可能跌至每桶60美元。布蘭特期油上周五漲0.45%，報每桶72.12美元。



匯市交投淡靜，美匯指數位於100.8左右，美元兌日圓報161.34日圓。現貨金價錄得5月末以來首個周漲幅，上漲1.32%，報每盎司4176.94美元。(jf)