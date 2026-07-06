06/07/2026 16:15

【特朗普當政】百萬人炒特朗普迷因幣損手，合共虧損38億美元

《經濟通通訊社6日專訊》根據加密貨幣分析公司Nansen的數據，近百萬人因購買美國總統特朗普的$TRUMP迷因幣「損手」，合共虧損38億美元。



Nansen的分析基於區塊鏈上公開可見的交易記錄，顯示截至6月底，共有98.89萬個賬戶在該迷因幣上虧損，約佔$TRUMP買家總數的三分之二。



截至當地時間周日（5日），$TRUMP的交易價格為1.69美元，較75.35美元的高點下跌98%。



特朗普在2025年就職前3天宣布推出該迷因幣。他此前還與其子共同創立了加密貨幣創業公司World Liberty Financial，該項目的代幣$WLFI也出現大幅貶值。



*特朗普從$TRUMP賺得6.36億美元*



在近期的一份財務披露中，總統披露他從$TRUMP迷因幣中獲得6.36億美元收入，佔其去年從加密行業獲得的14億美元總收入的近一半。



在特朗普政府執政期間，美國證券交易委員會(SEC)表示將不再將迷因幣作為證券進行監管，並已撤銷多起針對加密公司的訴訟。(jf)