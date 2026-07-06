06/07/2026 08:43

《本港經濟》香港6月PMI升至52，連續兩月擴張且步伐加快，新訂單錄增長

《經濟通通訊社6日專訊》標普全球(S&P Global)公布最新數據，香港6月整體經濟採購經理指數(PMI)升至52，較5月的50.4進一步上升，亦遠高於去年同期的47.8，反映本港經濟活動連續兩個月處於擴張區間，且增長動能有所增強。



調查顯示，期內產出分項指數由51.6升至52.7，升幅顯著；新訂單指數亦較上月錄得增長，反映市場需求持續改善。PMI指數高於50代表經濟擴張，低於50則反映收縮。



標普全球表示，上月私營企業經營活動和新增訂單擴張速度，都創4個月最高。企業新接訂單量連續兩月增加，受訪業者表示，新產品推出、市場需求升溫，以及世界盃開賽都帶動客戶消費。由於新訂單增加，企業繼續提高生產。另外，受訪公司4個月以來首次錄得訂單積壓，反映產能壓力開始浮現。不過就業人數連續3個月縮減。



供應商連續兩月延長交貨時間，整體投入成本仍然偏高。多家公司去庫存和刺激銷售，因此減價促銷，整體銷售價格升幅是3個月最小。除本地市場外，內地、國際業務訂單都有溫和增幅，當中新接內地訂單量，結束3個月跌勢，重返擴張水平。(ul)