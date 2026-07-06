06/07/2026 15:45

【ＡＩ】三星電子初步業績周二出爐，或為全球晶片股走勢定下基調

《經濟通通訊社6日專訊》全球晶片股近幾周劇烈波動，投資者紛紛觀望AI交易的前路，周二（7日）公布的三星電子財報將是重要指標。



據彭博編制的分析師平均預測，截至6月的季度，預計三星的初步營業利潤將達到84.3萬億韓元（551億美元）。這將是上年同期的18倍，並遠超該公司2025年的全年利潤。預計營收將飆 升127%，達到創紀錄的169萬億韓元。



雖然全球半導體股票剛剛結束創紀錄的最佳季度表現，但漲勢在6月份陷入膠著，投資者對競爭加劇、潛在產能過剩、以及巨額AI投資能否產生回報的擔憂，引發了劇烈間歇性回調。這使得三星業績對市場而言舉足輕重，外界的高預期不容許出現任何失望。



Fibonacci Asset Management Global行政總裁Jung In Yun表示，三星初步財報將成為全球晶片股的「關鍵催化劑」，反映高頻寬記憶晶片需求和定價等指標。



三星股價上季度上漲一倍，今年至今已上漲超過155%。不過，截至上周五的五個交易日，三星股價下跌近9%，創下自3月底以來最糟糕的一周，全球晶片股也劇烈震盪。



三星的詳細業績預計將於7月晚些時候公布。(rc)