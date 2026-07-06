06/07/2026 17:27

【蔡金強專訪】美伊「行為藝術」續命AI，金融監管因全球「缺水」拒流別人田

《經濟通通訊社記者俞瑾6日報道》國際油價持續回落伴隨美伊邊談邊打，拒提供前瞻指引的沃什亦鴿亦鷹，中央加強跨境金融監管乍緊乍嚴……下半年的全球宏觀大環境到底如何？奧陸資本總裁兼投資總監蔡金強接受訪問時就指，美國在11月中期選舉前對伊如「行為藝術」，為「不加息」營造完美藉口；惟在市場計入加息預期和強美元雙重逆風下，黃金和比特幣短期雙雙變「廢柴」。他並認為，將港股弱勢歸咎跨境金融監管「很冇陰功」，而香港樓價勢不復當年勇。



*壓低油價抗加息，白宮意念控通脹*



美伊繼上月中簽署《停戰諒解備忘錄》及瑞士談判後，正籌備下一輪多哈磋商，與此同時又互相指摘及空襲，蔡金強對此解畫為「拖時間」。他指，美國對伊朗一開始很認真，但亦明白要徹底推翻德黑蘭政權，光靠轟炸沒用，必須出動地面部隊，但勢必涉及3萬億至4萬億美元的軍費；反過來，伊朗也絕無可能打贏美國。



鑑於此，對特朗普而言，當務之急是通過壓低油價來遏制4、5月以來的CPI凌厲升勢，以證明高通脹只是暫時的，為沃什7月主持FOMC會議提供「不加息」的藉口，甚至暗示「遲些會減息」，總之「用精神和意念去管理市場預期」。



他續指，美國一旦加息，「後面生死難料」，一是因AI需要依賴便宜的資金成本去百花齊放，二是美股一旦暴跌，勢拖累Anthropic、OpenAI未來6至12個月上不了市，兩間公司可能無以為繼。正因為此，美伊在11月中期選舉前，料不會大規模實質衝突，亦不會再封鎖霍爾木茲海峽。



*無息資產短期廢，港樓不復當年勇*



不過，沒有能力加息是一回事，市場預期加息又是另一回事，加上美元指數重上101關口，蔡金強認為，此兩大因素意味黃金短期內弱勢，儘管未來預期仍會升。他強調，很多人將黃金誤認為是抗通脹的資產，「其實金和抗通脹是沒有關係的，相反，如果（通脹上升觸發）加息，金是會跌的」，因為金是無息的，比特幣持續走低亦是同樣的道理。



又怎樣看上半年反彈逾一成的港樓？他表示，坊間不少人預期樓價將啟動暴升模式，但要留意這些人是「做哪一行的」，提醒不要幻想樓價重回2005年至2017年，或者1997年之前的階段，「在一個新的世代裏，樓這個資產一定是不復當年勇的」。



*歸咎跨境監管冇陰功，大佬代價高*



自中證監5月整治及重罰跨境券商，港股拾級而下，更一度跌穿兩萬三關，一些年初時看好者因此轉軚，不過蔡金強就指，將港股弱勢歸咎跨境金融監管其實「很冇陰功」。何解？他認為在全球稅務CRS（共同匯報標準）之下，內地就國內居民海外收入追稅或監管海外投資非正規渠道，屬非常合理，而美國、日本政府亦有類似舉措，「遲些對於跨境保險或者跨境信託都是會同樣（如此監管）」。



他續指，全世界幾乎所有的政府都面臨「缺水」，因此對於自己僅有的「彈藥」，無論是國力、稅收還是居民錢財，都必然奉行「肥水不流別人田」，「你不要將它妖魔化得太厲害」。



至於中美競爭，他笑言，「做大佬是要畀錢的」，雙方都是抽身回到本國的經濟發展，專注科技突破和工業全產業鏈，「所以其實沒有霸主不霸主的」。