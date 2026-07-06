06/07/2026 12:42

政府擬修訂《證券市場上市規則》，提供上市公司暫停交易替代方案

《經濟通通訊社6日專訊》政府建議修訂《證券市場上市規則》，容許證監會撤回向上市申請人發出反對通知，同時建議提供對市場干擾程度低於暫停交易的替代方案，讓證監會能在適當情況對上市發行人施加上市後的條件。財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，一系列修訂希望提高上市申請的效率、靈活性與彈性，令監管機構與市場互動更正面及有效。



證監會企業融資部執行董事蔡鳳儀表示，上市公司停牌會令小股東無法交易，強調一般會以披露為本的準則執行，除非公司管理層出現操守問題，或出現其他嚴重情況時，會要求作出內部獨立審視。



金融服務界李惟宏關注，施加上市後條件，或會令公眾對公司有負面標籤，或令業界認為證監會將有更多工具作規管。蔡鳳儀指出，規管會合理及相稱，又指最近有個案上市不久就要停牌，反映市場有不理想情況出現，為維護國際金融中心的質量，有必要作出相關規管，對較嚴重的不當行為施加條件。(bi)