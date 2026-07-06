06/07/2026 19:35

《再戰明天》中國公布外匯儲備，美國公布進出口數據

《經濟通通訊社6日專訊》中國公布外匯儲備，及美國公布進出口數據，料為周二（7日）市場焦點。



*英倫銀行公布金融穩定報告，德國公布工業生產*



各國重要經濟活動方面，土耳其主持北約峰會（至8日）。周二本港時間5:30pm，英倫銀行公布金融穩定報告。



數據方面，周二（7日）中國公布6月外匯儲備，料由34422.4億美元降至34320億美元。1:00pm（本港時間．下同），日本公布5月同時指標，料由118.1升至118.5；5月領先指標料由116.1升至116.9。2:00pm，德國公布5月工業生產，年率跌幅料由0.5%擴大至0.6%，經季節調整月率升幅料由0.4%收窄至0.1%。2:30pm，澳洲公布6月外匯儲備。4:30pm，香港公布6月外匯儲備。8:30pm，美國公布5月出口，月率料由2.6%逆轉至下滑3.5%；5月進口月率升幅料由2%擴大至2.1%；5月貿易收支料由負559億美元惡化至負785億美元。(wa)