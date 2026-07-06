06/07/2026 11:30

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▷ 亞太區120名受訪者中87%已進入人民幣市場

▷ 香港離岸生態圈支撐人民幣應用擴展 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社6日專訊》根據滙豐委託進行最新調查顯示，機構投資者正逐漸將人民幣納入投資組合及日常財務運作，注意力亦由早期集中於市場進入渠道，轉向在機構層面擴大人民幣應用。調查訪問亞太區逾120名機構投資者，結果顯示87%已透過不同渠道進入人民幣市場，其中最多受訪者偏好透過離岸市場進行人民幣活動(63%)，其次為「債券通」、「滬深港通」等互聯互通機制(54%)。由此可見，香港具備完善的離岸生態圈和跨境市場基建，在擴大人民幣應用方面扮演重要角色。人民幣的應用亦正由策略性操作轉向以投資組合配置為主導，66%受訪者認為配置人民幣資產有助建立多元化投資組合。此外，中國在全球貿易及投資中的角色(54%)以及收益機遇(40%)亦被視為人民幣應用的關鍵驅動因素。滙豐亞太區外匯固收交易部主管兼香港資本市場及證券服務部主管黃子卓表示，近年，投資者參與人民幣活動的焦點已由市場進入渠道，逐步轉移至能否暢順進行具規模的業務。隨著離岸人民幣流動性持續深化，加上互聯互通機制有序擴容，投資者在流動性、投資選擇及風險管理工具方面有更完善的配套，在不同環節使用人民幣的機會持續增加。香港作為超級聯繫人，金融基建及各項互聯互通機制進一步升級，將繼續作為推動人民幣發展的重要樞紐。人民幣正從交易性貨幣，逐步演變為策略性資產配置工具。七成半機構投資者預期，未來12至24個月內將增加使用人民幣作投資，其次為對沖(71%)、結算(62%)、現金管理(56%)及融資(52%)。(bn)