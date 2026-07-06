06/07/2026 15:30
【定期存款】渣打上調一周港元定存年息至6厘，花旗3個月加至3.4厘
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▷ 渣打一周港元定存年息上調至6%，適用10萬至2000萬港元
▷ 花旗三個月定存年息增至3.4%，需開立投資戶口並持有投資產品
▷ 富融6個月定存年息調至3%，平安數字銀行12個月達3.3%
▷ 花旗三個月定存年息增至3.4%，需開立投資戶口並持有投資產品
▷ 富融6個月定存年息調至3%，平安數字銀行12個月達3.3%
*渣打一周港元定存加至6厘，花旗3個月3.4厘*
花旗3個月港元定存年息由3.3厘加至3.4厘，存額由5萬元至800萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000元港幣；「信用卡客戶定期存款利率額外回贈」：特選現有信用卡客戶（主要持卡人身份持有有效的信用卡需符合開卡日期的要求）可享新資金開立3個月定期存款利率額外1%回贈（回贈之定期金額最多600萬元）。
*富融上調6個月至3厘，平安數字銀行一年期加至3.3厘*
數字銀行富融上調6個月港元定存年息至3厘，起存額為1元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。另外，平安數字銀行上調12個月港元定存年息至3.3厘，存額由100元至1億元，適用於新舊客戶以新資金辦理。
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php