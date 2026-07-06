06/07/2026 16:56

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ DWS報告指AI變革持續造就股市贏家

▷ 聚焦半導體及公用事業等受惠AI板塊

▷ AI代理普及需更大存儲及算力支撐 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社6日專訊》DWS發表投資報告指，該行相信AI的變革潛力將持續造就眾多股市贏家。然而，企業與投資者均需不斷審視當前升勢能否延續，並據此調整持倉。該行目前聚焦於已明顯受惠於AI熱潮的企業，尤其是行業產能明顯受限的公司。該行表示，在周期性較強的股份中，該行偏好半導體股，防禦性方面則看好公用事業股，後者不僅受惠於AI帶動的龐大電力需求，同時亦受惠於多國持續推進的電氣化進程。該行亦觀察到AI相關企業估值可能出現顯著變化的因素，包括AI模型的定價變化、來自中國的低成本競爭、供應商高昂的資本需求，以及供電受限等潛在瓶頸。從股東角度考慮，該行正密切關注估值是否正偏離基本面。該行指出，歸根究柢，AI經濟的核心問題仍未解決：客戶能否借助AI顯著提升生產力及/或增加收入，因此更願意為AI產品支付高昂價格，讓AI供應商從其巨額投資中獲得合理回報？投資者需結合近期及即將推出的多個IPO融資項目來思考此問題。OpenAI及Anthropic的上市計劃或將進一步激化相關討論，尤其是當前供應商之間的價格競爭正日益加劇。該行指出，今年及明年AI的關鍵增長動力，很可能是AI代理的普及，即能夠自主執行整套任務的軟件系統。此趨勢不僅需要更大規模的儲存容量及算力（GPU及CPU）配合，同時亦令代幣需求呈現不成比例的的增長。高盛估計，到2030年相關需求將增長24倍。該行提及，技術進步是其中一個因素，另一個因素則是對當前算力擴充的龐大投資，其規模已明顯反映於美國宏觀經濟數據之中。若按較樂觀的估算，AI相關項目投資若達1萬億美元，將相當於貢獻美國GDP約3%。該行指出，種種趨勢顯示，「買入並持有」策略不再適用。該行偏好精選配置，並聚焦於已明顯受惠於AI熱潮的板塊，如半導體及公用事業。然而，近期市場對個別企業的狂熱情緒，加上來自中國的競爭加劇及客戶價格敏感度上升，令該行對今夏的走勢稍為審慎。該行正密切監察估值可能偏高的領域，但仍然深信AI領域不乏投資機會。(bn)