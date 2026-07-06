06/07/2026 16:55

集海黃金(02489)收購西非金礦20.96%股權，總代價約351.6萬英鎊

《經濟通通訊社6日專訊》集海黃金(02489)公布，於2026年7月5日，公司與GoldStone Resources Limited訂立投資者協議。根據該協議，公司將以每股0.01英鎊的價格收購目標公司約3.52億股普通股，總代價為約351.6萬英鎊，相當於目標公司合共20.96%的股權。



就收購事項而言，只要公司仍持有目標公司普通股15%或以上的權益，公司將有權提名一名代表加入目標公司董事會。因此，預期Jeffrey Malaihollo將獲委任為目標公司非執行董事。此為集團於中國境外的首項投資，董事會認為目標公司具備進一步發展的潛力。董事會認為，收購事項可擴大集團的資源儲備、使集團的業務多元化，並使集團得以涉足非洲的礦業勘探領域。



目標公司為一家專注於西非迦納阿散蒂金礦帶的採礦與勘探公司。目標公司持有的主要資產包括Homase金礦及Akrokeri地下金礦，該等金礦位於Obuasi金礦（第三方礦場）以北約20公里處，沿礦體走向分布。目標公司亦已訂立一份具約束力的諒解備忘錄，以收購位於塞拉利昂、毗鄰Boamuhun金礦（第三方礦場）之黃金項目的50%權益。(bn)