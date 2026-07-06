06/07/2026 11:38
《港元利率》拆息升跌互現，一個月拆息報2.76厘，三個月拆息報2.95厘
《經濟通通訊社6日專訊》拆息升跌互現，而與樓按相關的一個月拆息報2.7628厘，升0.143基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.95286厘，升3.75基點。
隔夜息報2.61357厘，升6.666基點；一周拆息升0.071基點，報2.62964厘，兩周則無升跌，報2.7厘。長息方面，六個月拆息跌0.637基點，報3.16429厘，一年期則跌1.018基點，報3.45714厘。
港元匯價今日在7.8435-7.8424之間上落，最新報7.8429。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.61357厘，升6.666基點；一周拆息升0.071基點，報2.62964厘，兩周則無升跌，報2.7厘。長息方面，六個月拆息跌0.637基點，報3.16429厘，一年期則跌1.018基點，報3.45714厘。
港元匯價今日在7.8435-7.8424之間上落，最新報7.8429。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.61357
|+6.666
|一周
|2.62964
|+0.071
|兩周
|2.7
|-
|一個月
|2.7628
|+0.143
|兩個月
|2.8628
|-1.161
|三個月
|2.95286
|+3.75
|六個月
|3.16429
|-0.637
|一年
|3.45714
|-1.018
資料來源：香港銀行公會