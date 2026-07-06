06/07/2026 10:53

《經濟時評》DWS：美國6月就業數據較預期疲弱，聯儲局有更多時間評估外部因素對通脹影響

《環富通基金頻道6日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann指，美國6月就業報告較市場預期疲弱。非農新增職位為5.7萬，較5月的12.9萬顯著放緩。其中，大部分職位流失來自休閒及酒店業，減少6.1萬職位，相信與招聘活動反覆有關。此外，過去兩個月的就業數據合共向下修訂7.4萬職位。



*招聘活動反覆及人口統計調整拖累就業數據表現*



失業率由5月的4.3%微跌0.1個百分點至6月的4.2%，部分原因或是勞動參與率由61.8%降至61.5%所致。儘管失業率回落，但勞動參與率下跌通常被視為勞動市場轉弱的訊號。美國勞工統計局指出，人口統計調整是導致相關數據下滑的原因之一。平均每小時薪資按月增長0.3%，增幅溫和，顯示薪資構成的通脹壓力並不明顯。



整體而言，這份就業報告有助減輕聯儲局官員所面對的壓力，給予他們更多時間評估油價變動及關稅等外部因素在未來數月對通脹的影響。在目前環境下，勞動市場對貨幣政策決策的重要性相對次要。(wa)