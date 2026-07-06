06/07/2026 11:36

《基金觀點》道富：黃金牛市周期仍未結束，明年初料見5000美元

《環富通基金頻道6日專訊》道富投資管理發表最新黃金監測報告，維持看好金價，目標2027年初達每盎司5000美元。



道富投資管理指，短期策略性利淡：持有黃金的機會成本上升加上計價效應抑制了投資者情緒，6月黃金好倉交易表現受壓。現貨黃金下跌11.7%，反覆向下測試每盎司4000美元的支撐位。長期結構性利好：未來金價走勢相較2024至2025年將更為波動，但黃金的牛市周期仍未結束。聯儲局的鷹派立場並未改變後疫情時代黃金的結構性向好基本面。



*未來6至9個月有望彈至4750至5500美元，3750至4000美元具穩固支撐*



道富投資管理預測，金價在未來6至9個月內有望反彈至每盎司4750至5500美元（此基準情境概率為70%）。同時，道富認為，短期利淡因素提高了黃金在每盎司4000至4750美元區間橫行盤整的概率（此情境概率為25%）。道富指，金價在每盎司3750至4000美元具有穩固支撐，但相較於1、2月的宏觀環境，金價上行至每盎司5500至6250美元（此牛市情境概率為5%）的可能性已有所降低。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。