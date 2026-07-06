06/07/2026 15:14

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 瑞士嘉盛指美元走強令股市升勢降溫

▷ 瑞士嘉盛將資金由新興市場轉向已開發市場

▷ 聯儲局會議引發利率市場鷹派重新定價推高美元 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道6日專訊》瑞士嘉盛銀行外匯策略師Claudio Wewel認為美元走強令股市升勢降溫。人工智能仍是美國經濟增長的關鍵動力，然而在央行立場轉趨鷹派、美元走強及股票估值偏高的背景下，投資者在承擔風險時宜保持審慎並採取更具選擇性的策略。全球風險資產升勢在6月份逐步減弱，全球股市於6月2日見頂。隨著霍爾木茲海峽重啟，油價回落至戰前水平，市場焦點亦由伊朗局勢轉向貨幣政策。沃什首次主持的聯儲局會議引發利率市場出現鷹派重新定價，推高美元匯率。*維持對股票輕微超配，將黃金配置下調至中性*在經歷波動的6月後，全球股市收市水平大致回到月初水平。鑑於宏觀經濟前景向好且企業盈利持續增長，該行維持對股票的輕微超配。然而，該行已調整投資組合配置，將資金由新興市場轉向已開發市場企業，以鎖定過去數月強勁升勢帶來的回報，同時應對高利率及美元走強對新興市場構成的挑戰。債券配置方面維持不變，維持輕微低配。在另類投資方面，該行進一步進行戰術性調整。能源價格回落帶動大宗商品價格顯著下跌；在經濟前景仍然正面的情況下，該行視此為重新建立輕微超配的機會。相反，該行將黃金配置下調至中性水平。上述高利率及美元走強的環境，意味貴金屬短期內較難重拾上行動力。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。