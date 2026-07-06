06/07/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶19點子，報6.8066
《經濟通通訊社6日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8066，較上個交易日跌19點子，較市場預測偏弱約220點，上個交易日報6.8047。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8066
|+19.00
|1歐元/人民幣
|7.7708
|+99.00
|100日圓/人民幣
|4.2084
|-10.00
|1港元/人民幣
|0.8678
|+2.70
|1英鎊/人民幣
|9.0705
|+105.00
|1澳元/人民幣
|4.7120
|+156.00
|1紐元/人民幣
|3.8727
|+76.00
|1新加坡/人民幣
|5.2592
|+30.00
|1瑞郎/人民幣
|8.4550
|+92.00
|1加元/人民幣
|4.7825
|-32.00
|1人民幣/林吉特
|0.5988
|-10.90
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3630
|-583.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3873
|-60.00
|1人民幣/韓元
|225.2700
|-183.00