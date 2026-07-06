06/07/2026 17:05

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▷ 華為Mate90計劃搭載韜定律芯片

▷ 上汽名爵MG07將於7月29日開啟預售 More ▼ Less ▲

《神州經脈》滬深三大指數集體收跌，滬綜指（6日）收低0.06%報4041.24點，深成指軟1.16%，創業板指衝高回落跌1.77%；兩市全日成交額3.09萬億元（人民幣．下同）回落至近三周低位，較上一個交易日減少914億或3%。從板塊來看，豬肉、雞肉等農牧板塊逆市大漲，半導體個股今日跌多升少，但在權重股平衡下，板塊指數保住0.5%升幅。業界人士表示，半導體等科技股的波動調整主要原因就是前期漲多了，市場有「高低切」的跡象，但還不是很明顯。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7925，較上個交易日4時30分收盤價跌121點子，止兩連升，創7月1日以來近一周新低，全日在6.7836至6.7936之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8066，較上個交易日跌19點子，較市場預測偏弱約220點。*今日新聞精選*1. 歐洲熱浪下，中國生產的冷氣機、風扇、多功能防曬傘等防暑降溫產品受到歐洲民眾追捧，部分產品更供不應求。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上答問時表示，契合需求、物美價優的商品自然會受到歡迎。中歐貿易結構是市場需求驅動、基於優勢互補的自然結果。事實證明，在中歐貿易中，消費者得到了實惠、供應商獲取了利潤，不可能強買強賣，而是雙向選擇、共同受益。2. 據《央視新聞》報道，中國人民解放軍海軍1艘戰略核潛艇今日12時01分向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。此次導彈試射是中方年度軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家作了通報，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。中國外交部發言人毛寧今日在外交部例行記者會上強調，有關的發射活動始終保持安全規範和專業操作，希望有關國家不要過度解讀。3. 據《科創板日報》從知情人士處獲悉，將於今年秋季發布的華為Mate90系列，計劃搭載基於「韜定律」的新麒麟芯片。華為於今年5月發表了指導半導體產業發展的新原則--韜（τ）定律，其目標是以系統性降低時間常數τ為核心，通過邏輯折疊等技術，持續壓縮芯片內部的信號傳播時延，從而不斷提升晶體管密度，實現半導體與電子系統的持續演進。而將於2026年秋季面世的麒麟芯片，率先採用了邏輯折疊技術，性能大幅提升。4. 優必選近日最新發布的「優世界U1系列」全尺寸超仿生機器人備受外界關注，其中U1 Ultra男版價格高達99萬元，但續航卻僅能維持2到4小時，「撐不過一晚」，因此遭到外界質疑。《界面新聞》今日引述優必選方面的回應稱，目前全尺寸人形機器人續航基本上都在2-4小時，這是行業普遍情況；優必選面向家庭和個人的仿生機器人主要是半身版U1 Lite和高配全身版U1 Pro，U1 Ultra是高動態版本，面向商業場景。優必選方面並強調，仿生機器人定位是情感陪伴，這是國家提倡和認可的方向，不是男友、女友或者伴侶。5. 美團新一代萬億參數大模型LongCat-2.0今日正式宣布開源。同日，摩爾線程基於AI訓推一體全功能GPU智算卡MTTS5000及MUSA軟件棧，已完成對該模型的適配。此次適配覆蓋模型加載、推理引擎拉起、關鍵算子優化、部署驗證與精度校驗等全鏈路環節，使LongCat-2.0能夠在MTTS5000上實現穩定、高效的推理運行。作為美團自研的新一代萬億參數MoE大模型，LongCat-2.0總參數量達1.6T。該模型專為AgenticCoding場景設計，原生支持1M超長上下文，並通過自研稀疏注意力機制(LSA)、ScMoE跨層快捷連接架構與零計算專家動態激活機制。6. 零跑汽車今日官宣，7月零跑B10完成墨西哥本土化認證，正式登陸當地市場並啟動交付，開啟北美市場拓展進程。目前，零跑B10已進入墨西哥各地門店。在此之前，該車型已在Stellantis墨西哥汽車工程研發測試中心完成本土化適配驗證。零跑汽車表示，零跑C10、C16將隨後進入市場，覆蓋家庭出行、多人乘坐等細分場景需求。零跑依托Stellantis集團在墨西哥的渠道資源，推進本地化網絡布局，由服務商Mopar提供售後支持。7. 微博「上汽MG」今日發文宣布，上汽名爵MG 07將在7月29日開啟預售，新車定位「年輕人的智能純血轎跑」。據介紹，新車首搭Momenta R7世界模型+ Xheart X7大模型專用芯片；配備mCDC智能電磁懸架，支持每秒200次調整；擁有AI預瞄功能，可前瞻探測15-150米距離。車機搭載高通8295P芯片，配備15.6英寸2.5K中控屏，支持3D Moli實時交互大世界、全場景手車互聯等功能。新車續航可達840km，採用800V高壓平台，支持5C速率快充、5秒級零百加速。8. 據「深圳發布」微信公眾號今日發文稱，深圳市光明區兩宗產業用地近日集中成交。其中，位於玉塘街道的A609-0275宗地由深圳竹鶴科技有限公司以1.412億元競得；土地用途為普通工業用地，擬建「3D打印智造總部基地項目」。天眼查信息顯示，深圳竹鶴科技由深圳拓竹科技有限公司100%控股，是拓竹科技為推進光明智造基地項目專設的全資子公司。項目計劃年產能超300萬台3D打印機，有望成為全球規模最大的3D打印製造中心之一。(jq)