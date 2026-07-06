06/07/2026 15:32

【ＡＩ】美團萬億參數大模型LongCat-2.0開源，摩爾線程極速完成適配

《經濟通通訊社6日專訊》美團(03690)新一代萬億參數大模型LongCat-2.0今日正式宣布開源。同日，摩爾線程(滬:688795)基於AI訓推一體全功能GPU智算卡MTTS5000及MUSA軟件棧，已完成對該模型的適配。此次適配覆蓋模型加載、推理引擎拉起、關鍵算子優化、部署驗證與精度校驗等全鏈路環節，使LongCat-2.0能夠在MTTS5000上實現穩定、高效的推理運行。



作為美團自研的新一代萬億參數MoE大模型，LongCat-2.0總參數量達1.6T(平均激活約 48B，動態範圍33B-56B)。該模型專為AgenticCoding場景設計，原生支持1M超長上下文，並通過自研稀疏注意力機制(LSA)、ScMoE跨層快捷連接架構與零計算專家動態激活機制，實現了資源的高效利用與多任務協同。(jq)