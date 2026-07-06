06/07/2026 17:25

【ＡＩ】騰訊Hy3大模型發布，在推理、智能體等任務上顯著進步

《經濟通通訊社6日專訊》騰訊混元Hy3今日正式發布。相比今年4月發布的preview版本，正式版展現出顯著強於同尺寸模型且比肩(參數規模2至5倍的)旗艦模型的智能水平，定價進一步降低，總體穩定性和性價比大幅提升。Hy3系列模型是前OpenAI明星研究員姚順雨加入公司後牽頭「重建」的首個主要模型。



據介紹，Hy3基於preview版本進一步提升了後訓練數據的質量和多樣性，擴大了RL算力規模，在推理、智能體、長上下文等任務上顯著進步，取得了比肩國內外更大尺寸旗艦模型(參數規模往往是Hy3的2-5倍)的效果。Hy3在軟件開發、辦公生產、金融建模、前端設計、遊戲製作等生產力任務上的進步尤其顯著，可以成為高性價比的可靠選擇。



目前，Hy3已在WorkBuddy/CodeBuddy、元寶、Marvis、ima等多個業務接入，API已在騰訊雲TokenHub上線，多個海外API平台也將陸續接入。(jq)

