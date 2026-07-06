06/07/2026 17:45

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中央網信辦2026年4月啟動AI應用亂象整治行動

▷ 首階段處置違規AI產品1.4萬款，清理違法信息600餘萬條

▷ 各地網信辦及企業實施平台自查、技術篩查等管理措施 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社6日專訊》據中國網信網，「清朗．整治AI應用亂象」專項行動自2026年4月啟動以來，中央網信辦聚焦未按規定履行大模型備案登記義務、AI平台安全和審核過濾能力不足、AI數據投毒、生成合成內容標識落實不到位等AI應用亂象，部署各地網信部門深入推進第一階段重點整治任務，並開設「涉AI應用亂象舉報專區」，專項受理公眾舉報。第一階段累計處置違規網站、應用程序、智能體等AI產品1.4萬餘款，清理違法違規信息600餘萬條，處置帳號2.6萬餘個，下架違規AI商品1300餘個、違規開源數據集9個，各項工作取得積極進展。據介紹，各地網信部門認真履行屬地管理責任，結合實際採取有效監督管理措施。如：北京網信辦建立「平台自查+常態巡查+技術篩查+線索核查」聯動工作機制，及時下架一批違規AI應用和運營帳號。上海網信辦針對平台類型細化工作要求，指導平台升級舉報機制、主動發布治理公告。浙江網信辦從模型審核能力、訓練語料安全、AI數據投毒等多維度，組織開展優化語義判斷能力、高頻回歸測試等針對性整改等*阿里完善數字指紋比對與關鍵詞攔截機制*重點網站平台積極履行主體管理責任，有針對性地加強管控。如：華為在應用商店中增加生成式人工智能服務備案和標識專項審核；阿里巴巴完善數字指紋比對與關鍵詞攔截機制，提升違法違規內容識別精度；智譜構建多模態審核模型，針對多輪對話意圖反轉等複雜場景開展交叉覆核；稀宇及時識別阻斷利用AI編寫病毒、釣魚軟件等惡意行為；DeepSeek在數據採集和預處理環節嵌入異常檢測算法，防止惡意樣本隱蔽操控等。下一步，中央網信辦將聚焦利用AI技術製作發布虛假信息、散播暴力低俗等不良信息、假冒仿冒他人、侵害未成年人權益、從事網絡水軍活動等突出問題，開展「清朗．整治AI應用亂象」專項行動第二階段工作，加大違規帳號和機構查處力度，加強AI應用重點環節管理，督促平台提升AI防治能力，著力維護清朗網絡生態，推動人工智能向善向好。(jq)