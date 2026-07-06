06/07/2026 16:22

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▷ 官方回應續航2-4小時屬行業普遍情況

▷ 公司成立人工智能與機器人科技倫理委員會 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社6日專訊》優必選近日最新發布的「優世界U1系列」全尺寸超仿生機器人備受外界關注，其中U1 Ultra男版價格高達99萬元(人民幣．下同)，但續航卻僅能維持2到4小時，「撐不過一晚」，因此遭到外界質疑。《界面新聞》今日引述優必選方面的回應稱，目前全尺寸人形機器人續航基本上都在2-4小時，這是行業普遍情況；優必選面向家庭和個人的仿生機器人主要是半身版U1 Lite和高配全身版U1 Pro，U1 Ultra是高動態版本，面向商業場景。*優必選：已成立人工智能與機器人科技倫理委員會*優必選方面並強調，仿生機器人定位是情感陪伴，這是國家提倡和認可的方向，不是男友、女友或者伴侶。作為「情感陪伴人形機器人」賽道的首款量產產品，「優世界U1系列」計劃於9月16日啟動交付，輿論關注對這一新興賽道的監管與規範。《界面新聞》引述優必選方面稱，針對當前人形機器人科技倫理治理尚無成熟標準與行業共識的情形，公司已率先落地行業前置治理機制，成立了人工智能與機器人科技倫理委員會，貫穿產品研發、工業設計、生產製造、宣傳推廣、市場銷售、場景應用的全流程。國家網信辦等5部門於4月聯合公布的《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法》將於7月15日實施。該《辦法》就提供擬人化互動服務劃出紅線：不得過度迎合用戶、誘導情感依賴或者沉迷，損害用戶真實人際關係；不得通過情感操縱等方式誘導用戶作出不合理決策；不得以替代社會交往、控制用戶心理、誘導沉迷依賴等作為服務目標。《辦法》還要求服務提供者建立未成年人模式、設置使用時長限制，並在用戶連續使用每超過2小時時以顯著方式提醒注意時長。(sl)