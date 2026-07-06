06/07/2026 09:41

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶51點子，報6.7855

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8066，較上個交易日跌19點子，較市場預測偏弱約220點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開51點子，報6.7855，上個交易日即期匯率收盤報6.7804。



市場人士認為，美元繼續下行需要更多的數據指引，人民幣則可能受結匯需求影響而延續穩住偏強走勢。



中金公司外匯團隊認為，上周非農數據超預期走弱，部分美元多頭可能會獲利了結，但在美元徹底跌破5月以來上升趨勢前，美元的持續下行可能需要更多的數據走弱來觸發。隨著美元的走弱，人民幣匯率重新呈現溫和回升的趨勢，外匯市場供求或依然保持穩定。



招商銀行金融市場部稱，鑒於美國非農就業雖弱於預期但整體平穩，美聯儲對通脹上行風險的關切依然強於就業下行風險，加息預期仍難快速消散，美元指數仍維持高位盤整以關注通脹數據最新進展。但出口景氣延續下，人民幣匯率預計延續穩中有進趨勢。(jq)



