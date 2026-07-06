06/07/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收跌121點子，止兩連升報6.7925，創近一周低

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7925，較上個交易日4時30分收盤價跌121點子，止兩連升，創7月1日以來近一周新低，全日在6.7836至6.7936之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌116點子，報6.7946。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8066，較上個交易日跌19點子，較市場預測偏弱約220點。



市場人士表示，雖然美聯儲加息預期有所延後，但美元仍相對偏強，但續升空間料受限，人民幣短期面臨一定調整壓力，不過逢低結匯需求仍不少，人民幣下行空間受限。



澳新銀行認為，近期美元強勢反映了美國數據的韌性和美聯儲鷹派言論的影響，但地緣政治風險帶來的避險支撐正在減弱，美元進一步走強的門檻較高，預計未來幾個季度美元整體走勢將轉弱。(jq)