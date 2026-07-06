06/07/2026 08:10

《政政經經－石鏡泉》2026丙午．赤馬紅羊下半年

《政政經經》今年1月5日，筆者文：「2026丙午．赤馬紅羊．黑三月」，提出3月股跌，時間上是估遲了，港股起跌於1月底，為何估錯？



不是姓賴，而是以色列和美國於1月密謀攻伊朗，知情者已然出貨，到2月28日美伊戰啟，港股便跌至今，跌完未？1月5日文有圖示，股應跌至6月，之後升至9月，再回下至12月，由6月至9月間（或12月間）投資者應怎投？



內地有位私募大佬葛衛東，借朋友圈發文表示：「一眨眼，半年又過去了！下半年要保護好勝利果實，加強鍛練，修身養性。」此話似提示了A股（跟港股亦一擔擔啦！）下半年的潛在風險。葛衛東死慌各位看漏眼，特配了四張漫畫，以加強大家印象，尤其是第三幀，要「躺平」才有幸福生活。



*買得其時，買得其宜*



躺平？是否乜都唔買？又不是，是要買得其時，買得其宜。



甚麼是買得其時？就是買得其「時」，是要做右側交易，不要輕言去做撈底的左側交易。限於篇幅，這個左側、右側交易的細節處談不了，貼在床頭，日夜揣摩好了。悟道者，發達；不能悟道者，對不起，仍要妄動買股，撻。



甚麼是買得其宜？即是買對板塊。在1月5日文中，列出了野村、大和、高盛和摩根士丹利所推介的焦點股，跟著買，點都可以有碗及第粥，不會是白粥。下半年，又甚麼宜買？



宜買乜？要看大氣候和小氣候，大氣候方面：



1. 俄烏戰事未能速決，俄羅斯開始走下風。



烏克蘭已將整個國家的寶貴資源，全部抵押了歐美軍工巨頭、大財閥，以換取炸彈。這些歐美財閥，不會坐視烏克蘭被俄羅斯打趴，因為一趴了，怎好向俄羅斯索取在烏克蘭的，已納入歐美財閥袋中的資源財富？



近日烏克蘭無人機炸毀不少俄羅斯的煉油廠，致俄羅斯國內汽油短缺，居民要配油。更搞笑（但亦可悲）俄羅斯一方面向印度低價賣出原油，但另方面又要向印度高價買回提煉後的汽油。俄羅斯缺汽油持久，必引伸民怨，不是普京的威權可容易壓下來的。



打打下，俄羅斯會使出甚麼狠招（彈）不好說，但這個東歐地緣政治的不穩性，乜人都難估。



*每周五小心特朗普出神經刀*



2. 美伊戰事，仍會拖拉。



一方面是美國無力攻伊，另方面伊朗又無力敗美。美國已將伊朗炸到炸無可炸，伊朗亦將以色列炸個透，將美國在中東的經濟目標、雷達站也炸過遍。雙方都打到一個無衫著，一個無鞋著，仲有乜好打呢？



伊朗鍊住霍爾木茲海峽，歐洲方面又對付費通航霍爾木茲開始鬆動，一旦交易成，伊朗就有可觀財政收入，每日能收幾百萬美元，是強過美國每日要花幾百萬美元去養活駐中東的美艦隊。伊朗有給養，美國在耗損，理論上美國應急撤。但特朗普非凡人也，操弄美伊戰/和之局，可以每次在周五都有突發的和/戰局去炒多幾轉，特朗普在今年內，已在加密貨幣的炒作上，賺了十幾億。這是西方掌權者的賺錢特權，成本（戰爭經費）是阿公的，勝果（不是打贏，是炒贏）是自己的，這個Socialize the cost privatize the gain就會使美伊混戰一年？兩年？N年？不知。



對美伊戰事後續發展，投資者可以視雙方跳cha cha，一進一退，進退有道，又不會踩親對方隻腳，只要在每周五就小心些防特朗普出神經刀。



伊朗則會視美國為世仇，定會明顯有機會便捅刀，因為伊朗前神權領袖哈梅內伊是於7月4日，美國國慶日時舉殯。



*美國通脹長遠難上*



3. 上周美非農就業數據新增職位少，美市場又起了不用加息之風，股、金大升。



美國以後，一兩年，就業人數一定減，多用了機械人嘛，多用了AI嘛！加一個人去管個機械人，或AI上線，就可以起碼炒10個，以至100個人，無咁炒人成績，要機械人和AI來做乜，所以就業人數長期必降，少了人打工，仲有乜家庭開支？有開支都是兩餸飯，三餸都唔敢食，賤物鬥窮人是商家必然之選，通脹怎能上？



美國通脹一個重要推手是油價，只要中東戰事不擴大，加上美國又搶埋委內瑞拉油，美國油價長遠必下（因替代能源多），美通脹是長遠難漲的。



我之前定性前聯儲局主席是插了鷹毛的鴿，亦以此定性現任聯儲局主席沃什。其實自70年代以來，除伏爾克外，每位聯儲局主席都是插鷹毛的鴿，此後話。



*下半年金價望5000美元以上*



4. 日圓日息大件事



上周日息升抵1999年高位，日圓一度跌至162.84。這是必然的，因為日本強干預日息日圓N年，但經濟市場之力，又豈是區區的小丸子可以抗。美息要降，日息要升，長遠言（1至5年內）便再無多日資去買債，美債將如何？



5. 美息不加，利黃金。



上周四（2日）疲弱的美就業數據觸發現貨黃金升至每盎斯4194美元，日漲70美元，漲幅達1.7%，市場估下半年金價可在4100美元至4500美元間徘徊。但筆者看較好，可達5000美元以上，原因後詳。



筆者仍認為：山東黃金(01787)、紫金(02899)、紫金國際(02259)、招金(01818)等有投資價值。



還有甚麼板塊、股類可考慮？



1. 科技股，



2. 有色金屬，



3. 藥物創新股。



特別要留意的是機械人股。7月3日，港機械人概念股全線大漲，是春江鴨動了？



此文成於7月3日，仍未知美國會否發行金本位債，待進展始談。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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