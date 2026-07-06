06/07/2026 09:07

【ＡＩ】SK海力士周五赴美上市成焦點，目前估值仍相對偏低

《經濟通通訊社6日專訊》科技企業首次公開招股市場愈發受關注。繼上周Bending Spoons與Lime完成上市後，本周韓國記憶體晶片巨企SK海力士將登場，該公司計劃於周五（10日）登陸納斯達克。



對美國投資者而言，SK海力士赴美上市會大幅降低該股的投資門檻。目前全球三大主流記憶體晶片廠商中，僅有美光科技的總部位於美國，另一家廠商是韓國三星。



分析指，利好在於，儘管股價經歷大幅上漲，SK海力士目前估值仍相對偏低。以預期市銷率來看，SK海力士估值僅3.6倍，美光科技則為4.6 倍。作為對比，英偉達達到10.8倍。



種種數據意味著投資者存在布局機會，但必須具備強大的風險承受能力，晶片股股價波動極大。上周記憶體晶片板塊遭遇集體拋售，無論背後真實原因為何，SK海力士本次上市都會令人工智能相關賽道的投資更具看點。(rc)