06/07/2026 09:21

【中東戰火】伊朗為最高領袖哈梅內伊舉喪，周四安葬於家鄉馬什哈德

《經濟通通訊社6日專訊》伊朗於上周六（4日）開始為已故最高領哈梅內伊，舉行大規模葬禮。官員表示，這場為期一周的儀式預計將有2000萬哀悼者參加，並成為伊朗展示國家團結的機會。



哈梅內伊的遺體於上周末，在德黑蘭的伊瑪目霍梅尼清真寺接受公眾瞻仰。隨後，葬禮遊行將分別在首都德黑蘭、神學院之城庫姆，以及鄰國伊拉克的納傑夫和卡爾巴拉舉行，這些都是什葉派的聖城。哈梅內伊將於周四（9日）安葬於其家鄉馬什哈德。



此次活動距離哈梅內伊在戰爭爆發之初遭襲身亡已過去四個月有餘。伊朗國家電視台的現場直播顯示，哈梅內伊及其四名家人的棺柩被安置在高台上的玻璃棺中，每具棺柩都覆蓋著國旗。



哈梅內伊的靈柩高高聳立於其他靈柩之上，頂部覆蓋著他標誌性的黑色頭巾。其中一具明顯較小的靈柩屬於他的孫輩，也是在美以空襲中喪生。



包括中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、土耳其和伊拉克在內的各國代表，於上周五（3日）參加了儀式。(rc)