06/07/2026 13:04

【俄烏開戰】北約峰會前夕普京與特朗普通話，討論烏克蘭及伊朗問題

《經濟通通訊社6日專訊》俄羅斯總統普京和美國總統特朗普上周六（4日）通話，討論烏克蘭問題和即將在土耳其舉行的北約峰會。



克里姆林宮外交政策助理烏沙科夫在發給記者的信息中表示，在長達85分鐘的通話中，普京祝賀美國獨立250周年。



烏沙科夫說：「兩國總統自然而然地談了烏克蘭問題的解決方案，包括考慮到特朗普即將於本7月7日至8日參加在土耳其舉行的北約峰會。美國總統重申，他願促成迅速結束敵對行動，並尋求解決危機的方案。」



此外，烏沙科夫稱，兩人討論了伊朗局勢。



特朗普將於周二（7日）在土耳其與北約其他成員國領導人舉行峰會。(rc)