07/07/2026 17:28

《外圍焦點》美國公布進出口等數據

《經濟通通訊社7日專訊》美股昨日大漲，投資者再度湧入科技股。在晶片股的強勢帶領下，納指錄得逾1%升幅，道指首次突破53000點大關，創下盤中及收市新高。道指收市升155.84點或0.29%，報53055.91點；標指升54.19點或0.72%，報7537.43點；納指抽升288.49點或1.1%，報26121.16點。港股方面，恒生指數收市報23496，跌119點或0.5%，成交3197億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，北約秘書長呂特與烏克蘭總統澤連斯基在北約大會發表簡短講話。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布5月出口，月率料由2.6%逆轉至下滑3.5%；5月進口月率升幅料由2%擴大至2.1%；5月貿易收支料由負559億美元惡化至負784億美元。(wa)