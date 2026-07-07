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07/07/2026 17:05
歐元兌美元報1.1429，德國5月工業生產按月升0.9%勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.910
|100.853
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最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|161.88/92
|161.94/98
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|歐元/美元
|1.1427/31
|1.1424/28
|1.1440/44
|英鎊/美元
|1.3390/94
|1.3377/81
|1.3390/94
|美元/瑞郎
|0.8061/65
|0.8067/71
|0.8050/54
|美元/加元
|1.4211/15
|1.4218/22
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|澳元/美元
|0.6940/44
|0.6938/42
|0.6955/59
|紐元/美元
|0.5690/94
|0.5686/90
|0.5700/04
|美元/人民幣
|6.7947/51
|6.7967/71
|6.7963/67
|美元/港元
|7.8428/32
|7.8420/24
|7.8430/34
*上述報價只供參考用