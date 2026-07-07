23,496.89
-119.43
(-0.51%)
3,990.24
-51.00
(-1.262%)
4,792.26
-49.74
(-1.027%)
15,225.11
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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07/07/2026 18:05
美元兌加元報1.4214，關注加拿大6月Ivey採購經理指數
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
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|100.853
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:25報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|161.92/96
|161.88/92
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|歐元/美元
|1.1423/27
|1.1427/31
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|1.3379/83
|1.3390/94
|1.3390/94
|美元/瑞郎
|0.8069/73
|0.8061/65
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|美元/加元
|1.4212/16
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|澳元/美元
|0.6942/46
|0.6940/44
|0.6955/59
|紐元/美元
|0.5688/92
|0.5690/94
|0.5700/04
|美元/人民幣
|6.7945/49
|6.7947/51
|6.7963/67
|美元/港元
|7.8426/30
|7.8428/32
|7.8430/34
*上述報價只供參考用