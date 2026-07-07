23,591.68
-24.64
(-0.10%)
4,005.81
-35.43
(-0.877%)
4,809.65
-32.35
(-0.668%)
15,300.84
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63,570.6500
-472.2800
(-0.737%)
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07/07/2026 09:07
美匯指數報100.889，美國6月ISM非製造業PMI跌至54.0略遜預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|100.889
|100.853
|0.036
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|162.11/15
|162.09/13
|162.07/11
|歐元/美元
|1.1438/42
|1.1440/44
|1.1440/44
|英鎊/美元
|1.3387/91
|1.3392/96
|1.3390/94
|美元/瑞郎
|0.8055/59
|0.8051/55
|0.8050/54
|美元/加元
|1.4211/15
|1.4207/11
|1.4205/09
|澳元/美元
|0.6948/52
|0.6952/56
|0.6955/59
|紐元/美元
|0.5698/02
|0.5699/03
|0.5700/04
|美元/人民幣
|6.7954/58
|6.7952/56
|6.7963/67
|美元/港元
|7.8424/28
|7.8425/29
|7.8430/34
上述報價只供參考用