07/07/2026 07:50

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▷ 納指升1.1%，西部數據、甲骨文、戴爾股價上漲

▷ 美元兌日圓升至162.09，紐約期金漲1.1% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社7日專訊》美股周一（6日）大漲，投資者再度湧入科技股。在晶片股的強勢帶領下，納指錄得1.1%升幅，道指首次突破53000點大關，創下盤中及收市新高。道指收市升155.84點，或0.29%，報53055.91點；標指升54.19點，或0.72%，報7537.43點；納指抽升288.49點，報26121.16點。西部數據(US.WDC)急升7.1%，甲骨文(US.ORCL)錄得2.5%的升幅。個人電腦製造商戴爾科技(US.DELL)股價飆升逾4%。美國總統特朗普在白宮活動上公開推廣該公司的電腦產品，推升股價向上。此外，南韓記憶體晶片巨頭SK海力士本周正式啟動其赴美上市程序。該公司計劃透過在納斯達克發行美國存託憑證，集資約280億美元。不過，微軟(US.MSFT)宣布將裁減約4800名員工，佔其全球總員工人數的2.1%，消息拖累微軟股價逆市跌約1%。此外，SpaceX(US.SPCX)將於周二（7日）正式獲納入納斯達克100指數。市場估計此舉將觸發逾40億美元的被動型資金流入，惟其股價在換馬前夕獲利回吐，跌約1%。*圓匯再跌至162.09日圓*外匯市場交投趨於謹慎，美匯指數呈現窄幅整固格局，徘徊於100.87水平，日內基本持平。美元兌日圓錄得約0.48%的升幅，價格攀升至162.09。歐元兌美元維持窄幅整固格局，匯價微升0.03%至1.1439。國際金價走勢出現分化。紐約期金表現相對強勢，上揚1.1%，報每盎司4170美元；而現貨黃金錄得0.3%的輕微跌幅，報每盎司4162美元。國際原油市場窄幅上落，紐約期油報每桶68.75美元，微升0.1%。布蘭特期油則報每桶72.19美元，升幅約0.06%。(jf)