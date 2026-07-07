07/07/2026 08:11

【ＡＩ】微軟全球裁減4800人，Xbox部門成重災區

《經濟通通訊社7日專訊》微軟啟動新一輪全球組織重組計劃。繼去年裁撤約9100名員工後，微軟本次將再裁減約4800名員工，佔其全球員工總數約2.1%。此次人員優化主要集中於企業銷售業務及Xbox遊戲事業部。



微軟首席人力資源官兼執行副總裁Amy Coleman在內部備忘錄中指出，為應對人工智能業務帶來的變革，公司需要重新調配資源及優化營運模式。



作為此次業務收縮的核心，Xbox遊戲部門將裁減約1600名員工，並計劃在本財年結束前將整體人力縮減兩成。面對業績疲軟的挑戰，微軟正對Xbox業務進行深度的戰略重啟。為進一步優化資源配置，微軟計劃將旗下四家遊戲工作室脫離微軟，並獨立營運。(kk)