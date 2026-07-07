07/07/2026 09:01

【外圍經濟】美國6月服務業數據現分歧，擴張放緩惟就業重拾增長

《經濟通通訊社7日專訊》美國6月服務業數據呈現分歧，雖然供應管理協會(ISM)非製造業指數微跌，但標普全球服務業PMI錄得升幅，反映整體服務業仍維持在擴張水平。



根據ISM最新數據顯示，6月非製造業採購經理指數(PMI)錄得54，較5月的54.5有所回落，顯示服務業的擴張步伐略為放慢。期內，早前因中東局勢而促使企業提前下單的提振效應逐漸消退。然而，就業指數由47.9顯著反彈至51.2，結束連續三個月的收縮態勢，反映就業市場保持平穩。



在訂單表現方面，ISM新訂單指數從57.3回落至55.1，同時未完成訂單數量增加，交貨速度亦見放緩。通脹壓力方面，受惠於國際油價下跌，服務業通脹升勢有所緩和。衡量企業投入成本的支付價格指數由71.3降至67.7，儘管數字仍處高位，但已顯示價格壓力正在減輕。



另一方面，標普全球公布的6月美國服務業PMI終值為51.2，較5月的50.7溫和回升。此次擴張主要受惠於新業務量增加，包括企業中標新項目以及2026年世界盃賽事帶動的消費需求。此外，由於製造業產出強勁及服務業擴張加快，標普全球6月綜合PMI亦由51.5升至51.9。(kk)