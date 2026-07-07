07/07/2026 14:59

【外圍經濟】三星盈利未能提振韓股，Kospi股指連跌2日，年內第六度熔斷

《經濟通通訊社7日專訊》三星電子盈利超預期，卻未能扭轉韓股跌勢。Kospi綜合股指周二（7日）收跌4.9%，至7656.31點，是連續第二日下行。



其中，三星電子股價下跌 6.9%，E-World重挫 25.1%。Kospi指數在尾盤一度下跌超過8%，觸發熔斷機制，三星和SK海力士股價均下跌超過10%，隨後跌幅收窄。



數據顯示， Kospi指數自2000年來，已發生12次熔斷，其中6次是在今年發生。



作為全球最大存儲器生產商，三星公布在截至6月的三個月裏，其初步營業利潤為89.4萬億韓元（580億美元），超過了其2025年全年業績。(jf)