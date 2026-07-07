07/07/2026 09:42

【債券通】潘功勝：債券通南向通年度投資額度由5千億擴至8千億元人民幣

《經濟通通訊社7日專訊》人民銀行行長潘功勝在香港出席「固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」時宣布多項深化粵港澳大灣區金融合作的措施，包括將債券通南向通年度投資額度由5000億元人民幣提升至8000億元，並將南向通債券納入回購支持範圍，產品範圍拓展至港元債券及人民幣債券相關產品，同時輻射至澳門債券市場。



潘功勝表示，將擴大人民幣債券作為離岸市場合資格擔保品的適用範圍，豐富人民幣保值、避險及投資產品線。當局支持香港建設綜合性金融交易平台，指導中國外匯交易中心與金管局及證監會合作，支持債券通公司升級為交易平台營運實體，成為香港重要金融市場基礎設施，提供債券、貨幣、外匯等金融市場交易的基礎設施服務。



潘功勝指出，下一步將結合市場需求，支持香港建設多元化金融市場體系，強化國際資產管理中心及財富管理中心功能，包括即將推出的五年期離岸人民幣國債期貨，便利離岸市場風險管理。



他表示，在香港發行的國債及高品質債券大幅增加，很多主權政府及企業在香港發行點心債，有力帶動香港債券市場發展。面對全球利率及通脹波動，中國債券相對穩定及較低波動性，吸引國際投資者配置，加上人民幣融資成本較低，香港人民幣債券市場面臨難得發展機遇，吸引更多國際企業來港融資。(ul)