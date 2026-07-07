07/07/2026 12:51

【黃金交易】滙豐：黃金中央清算系統試行首日完成首批交易，廖宜建稱助港成區域清算樞紐

《經濟通通訊社7日專訊》香港黃金中央清算及結算系統今日正式展開試行運作，同步啟動多項配套措施，包括與上海黃金交易所首階段的「實物聯通」。作為香港貴金屬中央結算系統有限公司首批直接參與機構之一，滙豐銀行在試行首日已為多家企業及機構客戶促成首批交易，並完成覆蓋整個交易生命周期的各項活動，同日亦透過「實物聯通」完成首筆交易。



滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，歡迎黃金中央清算及結算系統與「實物聯通」的試點同步啟動，認為將持續提升香港作為領先國際金融中心及離岸人民幣中心的地位，並促進區域黃金生態圈的進一步融合。



他指出，根據世界黃金協會統計，亞洲於2025年佔全球金條及銀條需求超過60%，香港擁有世界級金融基礎設施、成熟穩健的銀行體系，以及與內地資本市場的深度互聯互通，具備成為區域黃金清算樞紐的優越條件，可擔當全球投資者的門戶。



廖宜建續稱，從市場參與者角度看，中央清算透過標準化抵押品要求、穩健的違約處置機制及精簡流程，有助加強交易透明度及風險管理水平；「實物聯通」則可拓寬市場准入，提升黃金投資者的營運效率。他強調，滙豐擁有超過150年經營黃金業務的經驗，會積極透過在環球金融市場擔任做市商及交易後服務的優勢，包括交易、清算、託管、結算及金庫營運等領域，推動香港國際金融中心邁向新里程，鞏固其作為亞洲領先金屬樞紐的地位。(ul)