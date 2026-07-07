07/07/2026 16:18

【外圍經濟】華爾街警告，美股面臨「雙重泡沫」，或現50%劇烈下調

《經濟通通訊社7日專訊》華爾街多名分析師和投資策略師警告，當前美國股市不僅存在價格層面的資產泡沫，同時正面臨由人工智能(AI)熱潮催生的企業「盈利泡沫」。一旦泡沫破裂，美股或將迎來幅度達30%至50%的劇烈下調。



近期，受AI概念股飆漲的直接驅動，標普500指數等美國主要股指再度創下歷史新高。英國投資銀行Panmure Liberum在最新發布的報告中指，目前標普500指數的周期性調整市盈率(Shiller CAPE)已高達約41倍，逼近25年前網路泡沫時期的歷史頂點。



若將企業獲利增長調整至正常水平，標普500指數的周期性調整市盈率，實際上將急劇膨脹至67.6倍，徹底超過美國資產泡沫史上的任何一次高峰。



獨立宏觀經濟研究機構BCA Research的首席策略師貝雷津(Peter Berezin)則指出，虛高的盈利增長對投資者有極強的欺騙性，在2007年至2008年全球金融危機爆發前夕，銀行業和住宅建築商也曾出現過類似的「盈利泡沫」。(rc)