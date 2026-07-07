07/07/2026 10:52

潘功勝：國家外匯儲備將繼續提高在港資產配置比例，常態化在港發行央行票據

《經濟通通訊社7日專訊》人民銀行行長潘功勝在香港出席「固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」致辭時表示，過去一年多以來，國家外匯儲備持續在香港開展資產配置和投資交易，未來外匯儲備將技術性提高在香港的資產配置比例，為香港資本市場發展注入更多動能。



*常態化在港發央行票據，支持提高離岸人民幣國債發行規模*



他表示，資本市場是香港國際金融中心的核心與基石，未來將支持更多優質內地企業到香港上市和發展，並持續優化拓展內地與香港在股票、債券、理財、利率互換等領域的互聯互通。他又指，常態化在香港發行央行票據，並支持國家財政部進一步提高離岸人民幣國債的發行規模，豐富發行期限。



*聚焦4個方向鞏固和發展好香港國際金融中心*



潘功勝又提到，將配合香港特區政府和金融管理部門，聚焦4個重點方向，鞏固和發展好香港的國際金融中心，包括深化金融市場互聯互通、支援香港發展多元化的金融市場、鞏固香港離岸人民幣業務樞紐地位，以及維護香港金融穩定與金融安全。



*支持與香港建立黃金清算與結算系統*



香港黃金中央清算及結算系統今日起試營運，潘功勝表示，支持並積極參與香港黃金市場發展規劃，包括支持與香港建立黃金清算與結算系統，以及與上海黃金交易所實現黃金交易和交割的聯通，支持推出更多以人民幣計價結算的大宗產品期貨和現貨產品，並支持港交所(00388)深化與倫敦金屬交易所等境外交易所合作。(bi)