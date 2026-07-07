07/07/2026 12:06

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▷ 首階段與上海黃金交易所實物聯通及啟用HAU價格代碼

▷ 目標三年內倉儲容量擴至2000公噸，港交所重啟美元黃金期貨 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社7日專訊》財經事務及庫務局今日宣布，全新的香港黃金中央清算及結算系統正式開展試營運。一系列精準的配套措施亦同步推出，以建立現代化及全鏈條的黃金交易生態圈。配套措施包括與上海黃金交易所推出首階段「實物聯通」、推出全新「HAU」價格代碼、擴充倉儲容量及提升精煉產能、豐富黃金投資產品、研究稅務優惠、協調保險安排、增加強積金投資黃金交易所買賣基金(ETF)的彈性，以及成立業界主導的行業協會。這些措施將共同提升香港作為備受信賴的國際黃金交易、清算及儲備樞紐的角色。*與上海黃金交易所推出首階段「實物聯通」，推出「HAU」價格代碼*政府因應系統試營運，推出相關配套措施，包括與上海黃金交易所推出首階段「實物聯通」，市場參與者可將持有的實物黃金，存入上金所國際板香港指定倉庫；並推出全新「HAU」價格代碼，展示香港市場特定的參考價格，為市場提供更高便利性及參考價值。*積金局將優化黃金ETF審批機制，第四季提交修例草案*其他措施包括增加強積金投資黃金交易所買賣基金(ETF)的彈性。積金局將優化黃金ETF審批機制，以促進強積金投資於有關資產類別。政府今年第四季會向立法會提交相關修例草案，建議優化強積金基金的投資規例，包括放寬基金結構限制。*擴充倉儲容量及提升精煉產能，研開發人民幣黃金期貨合約*當局亦擴充倉儲容量及提升精煉產能，目標於三年內將香港的總儲存容量擴展至超過2000公噸，定位香港為全球首選、值得信賴的金庫，並正與業界商討提升香港精煉貴金屬的產能。機管局已開展項目，發展千噸級別的倉儲設施，以滿足本地儲存及交割需求。豐富黃金投資產品方面，港交所已重啟其美元黃金期貨合約，並推出交易費減免和優惠計劃，以提升整體市場流動性和吸引廣泛市場參與。與此同時，港交所(00388)正探索開發全新的人民幣黃金期貨合約，上海黃金交易所將為該合約提供實物交割支援。*優化基金及家辦優惠稅制，擴大投資範圍至貴金屬*研究稅務優惠方面，政府已向立法會提交草案，以優化基金和單一家族辦公室優惠稅制，當中包括擴大合資格投資的涵蓋範圍以包括貴金屬，從而推動與貴金屬相關的投資活動。此外，政府正研究為在香港進行黃金交易及結算的合資格機構提供稅務優惠。至於協調保險安排，保監局積極協調有意為高價值貴金屬提供貴重物品保險的國際、內地及本地保險公司，亦將於本月內推出專門的貴重物品保險熱線。政府表示，交易、清算及結算工作已經投入服務，首批黃金已成功存入指定倉庫，首批交易及結算活動亦已完成，而試營運獲主要市場參與者大力支持，當中包括銀行及金融機構、金礦公司、精煉商、珠寶商和機構參與者。政府指，將持續密切監察系統試營運情況，致力在正式營運前完善系統。*陳茂波：致力構建蓬勃黃金交易生態圈，提升金融市場深度和廣度*財政司司長陳茂波表示，國家《十五五規劃綱要》明確提出支持香港構建大宗商品交易生態圈。今日黃金中央清算及結算系統開展試營運，是發展香港黃金交易基礎設施的重要一步。配合一系列推動實體交割、發展投資產品、衍生產品及風險管理工具、提供稅務優惠，以及深化與內地黃金市場互聯互通的措施，致力構建蓬勃的黃金交易生態圈，進一步提升本港金融市場的內涵、深度和廣度，為海內外投資者創造新的投資機遇，也為金融業發展注入新動能。*許正宇：多元化策略舉措彰顯建設具國際競爭力黃金生態圈決心*財經事務及庫務局局長許正宇說，香港中央黃金清算及結算系統的試營運由全方位的配套措施支持。願景是建立一個可擴展的統一平台，通過清算、互聯互通、價格發現、風險管理、倉儲和保險等可靠服務吸引全球參與者。多元化的策略舉措彰顯政府決心建設全面及具國際競爭力黃金生態圈，鞏固提升香港作為亞洲及全球領先黃金中心的地位。(bi)