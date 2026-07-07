07/07/2026 12:19

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▷ 境外投資者持境內人幣債券逾3萬億，債券通月成交1.2萬億

▷ 中國外匯交易中心與港交所共推新FIC平台，擴大抵押品範圍 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社7日專訊》香港證監會行政總裁梁鳳儀出席「固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」時表示，全球宏觀環境正深刻變化，市場對多元資產配置及人民幣資產的需求愈趨殷切，目前正是香港推進固定收益及貨幣(FIC)市場發展路線圖的良好契機。路線圖下有三項措施對推進FIC市場至為關鍵，分別為交易平台、固定收益抵押品及風險管理。*4月底境外投資者持有的境內人幣債券超過3萬億人幣*梁鳳儀表示，人民幣資產正逐漸成為非美元資產配置中的有效選項。截至2026年4月底，境外投資者持有的境內人民幣債券超過3萬億元人民幣；同時，債券通北向交易亦穩步上升，月成交額達1.2萬億元人民幣，日均成交額達556億元人民幣，雙雙創出新高。她表示，對於FIC交易平台，中國人民銀行剛宣布，中國外匯交易中心(CFETS)將與港交所(00388)共同開發新的電子固定收益及貨幣交易平台。新平台將不會取代現有平台，而是為市場提供新的選擇，從而鞏固香港作為連接在岸與離岸市場橋樑的角色，尤其是在離岸人民幣固定收益產品的交易、流動性管理及風險管理方面，提供更具差異化的服務。她指出，為提升二級市場流動性，有需要進一步發展香港的回購市場，並透過中央對手方引入回購清算，這些將成為一個強韌和穩健的FIC生態系統的組成部分。*擴大結算所可接納作為合資格抵押品的固定收益工具*她表示，第二項措施是擴大結算所可接納作為合資格抵押品的固定收益工具。具體而言，中國人民銀行已容許境外投資者通過債券通持有的在岸中國國債及政策性金融債，作為香港期貨結算有限公司及香港聯合交易所期權結算所有限公司的履約抵押品。她指出，這項新措施將透過提升人民幣資產的應用場景，進一步增強其吸引力。自2025年初起，債券通下持有的中國國債獲准作為香港場外結算有限公司（場外結算公司）所有工具交易中的保證金抵押品後，截至2026年6月初，海外投資者已提交合共39億元人民幣的在岸國債作為保證金抵押品，佔場外結算公司持有的全部保證金抵押品約17%。*研在港交所旗下各結算所推行跨市場保證金安排可行性*梁鳳儀又提及，證監會亦一直與港交所緊密合作，以促進交叉抵押安排，並積極研究在香港交易所旗下各結算所之間推行跨市場保證金安排的可行性。此舉可在不增加對香港交易所風險敞口的情況下，大幅提升資本效率。*與人行商討新增7天期存款機構回購定盤利率作為互換通參考利率之一*她指出，對於FIC風險管理，人民銀行今天表示將會優化互換通，證監會現正與人民銀行商討新增銀銀間7天期存款機構回購定盤利率(FDR007)作為互換通參考利率之一，她認為這是朝著為市場參與者引入更多對沖工具邁出的又一步，有助其更好管理人民幣計價持倉的利率風險；她並預期兩地結算所將於今年第四季共同推出相關新合約。至於五年期離岸人民幣國債期貨合約，她稱，港交所將於2026年8月3日正式推出，作為透明及標準化的對沖工具。此外，證監會將繼續支持香港交易所推出更多期貨產品，包括人民幣兌其他貨幣的外匯期貨，以及人民幣計價黃金期貨。(bn)