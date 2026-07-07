07/07/2026 12:21

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 滙控計劃數月內擴香港黃金儲存至200噸，目標市佔率20%-25%

▷ 滙豐倫敦儲存能力600噸，全球14國逾50設施

▷ 中行參與香港黃金市場基建，為LBMA定價會員 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社7日專訊》滙控(00005)行政總裁艾橋智在香港出席「固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」時表示，滙豐按香港黃金報價「HAU」完成逾6筆交易，今日結算，集團亦與精煉商、珠寶商等不同客戶進行交易，這是一個重大進展，有助改善流動性及增加交易，在做市商角色方面，集團將增強融資能力，在全球範圍內提供逾1000億美元黃金貸款。*艾橋智：擬將香港黃金儲存能力擴至200噸，目標市佔率達20%至25%*艾橋智表示，滙豐在黃金交易、融資及託管方面已有150年歷史，環球央行於過去3年均非常熱衷於購買黃金，而香港零售市場對黃金的熱情亦相當高漲，滙豐黃金代幣已是全球第三大代幣，恒生黃金ETF規模亦於推出8天內亦激增至10億元，均展示黃金的熱熾需求。艾橋智指出，滙豐在倫敦擁有600噸的黃金儲存能力，另在全球14個國家管理逾50個儲存設施，集團計劃在未來數月內將香港的黃金儲存能力擴大至200噸，目標未來在黃金市場佔有率達20%至25%。*中行張輝：積極參與香港黃金交易市場基礎設施建設*中國銀行(03988)副董事長兼行長張輝表示，香港作為國際金融中心，黃金市場的發展是不可或缺的一部分，中行一直積極參與香港黃金交易市場基礎設施的建設，而中行在黃金交易方面亦具優勢，因中行是亞洲唯一的倫敦金銀市場協會(LBMA)黃金定價會員，也是上金所國際版境外的唯一指定交易與清算行員，所以可為香港客戶提供跨市場的黃金交易服務。(bn)