07/07/2026 12:55

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▷ 試營運首日完成直接參與者結算操作與實物黃金入庫

▷ 系統採用未分配賬戶模式提升結算效率，瑞士MKSPAMPSA完成交割 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社7日專訊》中銀香港(02388)宣布，在香港黃金中央清算系統今日啟動試營運首日完成多項關鍵業務，整體運作有序暢順。中銀香港作為系統的結算機構、港金結算公司指定倉庫，同時亦是系統的直接參與者，積極發揮專業優勢，全力配合香港特區政府構建打造國際黃金交易中心。在試營運首日，中銀香港作為系統的結算機構，成功協助香港黃金中央清算系統的直接參與者，即港金結算董事會成員的多家銀行完成首日系統結算操作；作為指定倉庫，順利為多家直接參與者辦理實物黃金入庫。同時，中銀香港以直接參與者的身份，協助數十家間接參與者完成黃金交易及結算，客戶涵蓋貴金屬全產業鏈龍頭企業、商業 銀行、非銀行金融機構。中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，香港黃金中央清算系統啟動試營運，是特區政府落實國家「十五五」規劃、構建大宗商品交易生態圈的重要舉措，標誌香港百年黃金市場邁向國際黃金交易中心的重要里程碑。中銀香港獲委任為系統結算機構及指定倉庫，深感榮幸及責任重大。孫煜續指，此次系統上線對全球市場參與者具有深遠意義。在結算方面，系統採用符合國際市場慣例的未分配賬戶模式，大幅提升結算及倉儲效率，降低交易、物流與 保險成本，吸引更多機構參與香港黃金市場；配合全自動化結算平台與指定倉庫的實物黃金實時、精準對接，提升交易安全性及運作效率，為亞洲貴金屬市場結算樹立了新標杆。在倉儲方面，倉庫作為主權信用級黃金倉儲設施，是亞洲最大規模的自有、自建及自主運營的智能立體金庫，有效強化資產安全與運營韌性。隨著更多市場參與者在亞洲時段進行報價及交易，亞洲市場的黃金交易流動性將不斷提升，有助進一步鞏固香港作為國際黃金交易樞紐的地位。在今天試營運首日，中銀香港協助多家港金結算直接參與者及上金所國際板會員，順利完成首階段「實物聯通」操作，讓參與者可在同一實體倉儲設施內，將其符合標準的實物黃金庫存在兩個指定倉庫之間快速調撥。該行亦開展了多筆跨市場雙向交易，達成業務場景的全面覆蓋。此 外，國際知名貴金屬精煉商瑞士MKS PAMP SA通過該行順利完成實物黃金於兩個指定倉庫的出入庫交割。(bi)