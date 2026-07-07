07/07/2026 13:04

金管局余偉文：本周五人民幣業務資金安排額度增至五千億人幣，研推7日離岸人民幣流動資金投標機制

《經濟通通訊社7日專訊》金管局總裁余偉文出席「香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇」向傳媒表示，在人民銀行大力支持下，金管局的人民幣業務資金安排的總額度將於本周五（10日）由目前2000億元人民幣增加至5000億元人民幣，增幅超過一倍。同時，該安排將增加9個月、2年及3年期，滿足企業客戶在資金配置及直接投資方面的資金需求，更好地支持在實體經濟中更廣泛使用人民幣。



*人民幣業務資金安排總額度將增至五千億人幣*



余偉文稱，人民幣業務資金安排自去年推出以來，銀行業反應非常踴躍，使用量持續增加。該安排除了滿足香港企業的人民幣融資需求外，在短短幾個月內，亦已將離岸人民幣資金輻射至東盟、中東及歐洲不同市場的企業。



*金管局研推出7日離岸人民幣流動資金投標機制*



他提及，金管局將研究推出7日離岸人民幣流動資金投標機制，增加支持銀行短期人民幣資金需求的渠道；並研究由金管局發行離岸人民幣短期債務工具的可能性，進一步完善離岸人民幣的利率曲線，尤其是短端，為市場提供更多高質素的投資及流動性管理產品。這兩項措施詳情適時公布。(bn)